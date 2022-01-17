Жамнов не прибыл в расположение сборной из-за положительного теста на COVID-19

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов из-за положительного теста на коронавирус не смог прибыть в расположение команды.

17 января команда начала проходить карантин в одном из отелей Москвы. а уже во вторник должна отправиться в Новогорск, где будет готовиться к Олимпийским играм в Пекине. Пока без главного тренера Алексея Жамнова. Один из двух тестов наставника показал положительный результат.

"Медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома, врачи команды будут наблюдать за клинической картиной", - сообщили в пресс-службе сборной России ТАСС.

У Жамнова нет симптомом болезни, но принято решение не рисковать. А после того, как будет стопроцентная уверенность в том, что Жамнов не болеет, он сможет присоединиться к команде.

"До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи", - заявили в пресс-службе.

На сбор вызваны 37 хоккеистов. Окончательный состав должен быть назван 23 января.