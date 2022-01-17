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17.01.2022 22:27
Рубрика: Спорт

Названы хоккеисты для подготовки к Играм-2022

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8657)
Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым расширенный список игроков, которые будут готовиться к олимпийскому турниру в Пекине. В списке 37 фамилий, в итоговой заявке их останется 25.

Этот расширенный состав почти ничем не отличается от того, что просочился в прессу еще накануне. Но с оговорками. Для начала сам список.

Фото: Andrej ISAKOVIC / AFP
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Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба - СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев ("Северсталь").

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба - "Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург" Мг), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба - "Авангард").

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба - "Локомотив"), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все - СКА), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба - "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба - "Динамо" М), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг).

По сравнению с версией, появившейся в прессе накануне, в состав добавилась одна фамилия. Речь о ветеране ярославского "Локомотива", центрфорварде Артеме Анисимове, у которого приличный опыт игры в Национальной хоккейной лиге.

В то же время из расширенного состава до базы в Новогорске, где вчера начался сбор, не доехали двое. Это защитник "Салавата" Шакир Мухамадуллин и форвард "Трактора" Владимир Ткачев. У обоих, к сожалению, коронавирус.

Непонятной некоторое время была судьба форварда "Ак Барса" Артема Галимова. Сначала появилась информация, что игрок не сможет присоединиться к сборной по семейным обстоятельствам, причем это подтвердила пресс-служба клуба, а затем "барсы" сами себя и опровергли, написав, что Галимов все-таки отправился в Новогорск.

Так или иначе, прибывшие игроки сначала пройдут карантинные мероприятия, а затем приступят к тренировкам.

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