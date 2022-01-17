Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине

До старта Олимпийских игр 2022 года осталось совсем немного времени. Зимние Игры в Пекине стартуют 4 февраля, а завершатся 20 февраля.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, какое количество медалей планируют завоевать российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине.

"Рассчитываем на порядка 30 медалей. У нас очень хорошая команда, большое количество чемпионов мира, победителей континентальных первенств. Мы рассчитываем на то, что сможем побороться за место в ведущей тройке медального зачета. Но не все от нас зависит в эти непростые времена", - приводит его слова "Чемпионат".