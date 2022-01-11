Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду

Назван состав сборной России по лыжным гонкам на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает официальный сайт федерации лыжных гонок России.

В состав мужской команды вошли: трехкратный серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Большунов, а также Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. В женскую сборную попали бронзовый призер Игр-2018 Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина и Татьяна Сорина.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.