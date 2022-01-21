Сборная России уступила Испании на ЧЕ по гандболу

Мужская сборная России по гандболу в матче второго тура основного раунда чемпионата Европы проиграла в столице Словакии Братиславе команде Испании - 25:26.

В первом тайме шла равная борьба, но чуть удачливее оказались испанцы - 12:11. Во второй половине россиянам удалось сравнять счет, но в концовке сборная Испании все же вырвала победу - 26:25. В составе победителей Агустин Касадо забросил семь мячей, у россиян шесть раз отличился Дмитрий Санталов.

После этого матча у испанцев стало шесть очков, у россиян - два. Впереди у сборной России поединки против Польши и Германии. В плей-офф выйдут по две лучших сборных из группы.