Сборная России по гандболу уступила Швеции на ЧЕ

Мужская сборная России по гандболу потерпела поражение от команды Швеции на чемпионате Европы - 23:29.

В четверг мужская сборная России по гандболу проводила первый матч основного раунда чемпионата Европы. На предварительном этапе россияне выиграли все три матча.

Сборной России в Братиславе противостояла команда Швеции. Уже в первой половине шведы сумели добиться преимущества в три мяча, во второй половине они не дали россиянам шансов отыграться. Итог встречи - 29:23.

Самым результативным игроком встречи стал игрок шведской команды Хампус Ванне, отличившийся девять раз. В составе российской сборной самым результативным стал Александр Ермаков, забросивший пять мячей.

21 января сборная России сыграет с командой Испании.