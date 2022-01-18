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18.01.2022 22:34
Рубрика: Спорт

Мужская сборная РФ по гандболу пробилась в следующую стадию ЧЕ-2022

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Мужская сборная России с блеском вышла во второй раунд проходящего в Словакии и Венгрии чемпионата Европы, победив во всех трех матчах стартовой стадии в Кошице. Наши гандболисты, ведомые сербом с немецким паспортом Велимиром Петковичем, в рамках группы "F" последовательно взяли верх над Литвой (29:27), Норвегией (23:22) и хозяевами площадки - словаками (36:27).
Наша сборная на чемпионате Европы пока радует своих поклонников атакующей мощью и напором. Фото: Reuters Наша сборная на чемпионате Европы пока радует своих поклонников атакующей мощью и напором. Фото: Reuters
Наша сборная на чемпионате Европы пока радует своих поклонников атакующей мощью и напором. Фото: Reuters

Жаль, в зачет таблицы второго раунда пойдет только выигрыш у бронзовых призеров предыдущего чемпионата Европы - норвежцев. Россияне уже переехали в Братиславу, где в новообразованной шестерке группы II стадии топ-12 сразятся со Швецией, Испанией, Польшей и Германией. Соперники - сложнейшие, один другого сильнее. Испания - чемпион Европы-2020, бронзовый призер Олимпиады в Токио и первенства мира-2021. Германия - страна сильнейшей клубной лиги мира, обладатель "бронзы" летних Игр-2016 в Рио. Некогда величайшая шведская дружина после спада находится в стадии возрождения победных традиций, а Польша давно уже совсем не подарок.

Фото: EPA
Женская сборная России по гандболу уступила Норвегии в четвертьфинале ЧМ

Теперь нужно занимать в группе место не ниже второго, чтобы продолжить борьбу за медали в полуфинале. А задача-минимум, определенная главой Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкаревым, - попадание в сильнейшую восьмерку итоговой классификации.

- На первом этапе особняком стоит победа над сильной Норвегией. Я был доволен командой, мы показали характер и то, что наработали на сборах, - цитирует Петковича пресс-служба ФГР. - После неубедительной игры с Литвой нас критиковали, но мы доказали, что способны справиться с любым соперником. Рад, что дальше уверенно справились со словаками. Во втором раунде постараемся продолжить подъем российского мужского гандбола на прежний уровень.

Со словаками из-за положительных тестов не смогли выйти на площадку голкипер Андрей Верещагин и правый край атаки Даниил Шишкарев. Они пока на карантине. Совсем плохи в этом плане дела у немцев - ушли на изоляцию сразу пять игроков "бундестим".

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