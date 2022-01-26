ЦСКА отдал Кучаева в "Рубин" в аренду с правом выкупа

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в казанском "Рубине".

Кучаев ранее продлил соглашение с армейским клубом до окончания сезона 2023/24 годов. Позже 23-летний полузащитник был отдан в аренду "Рубину" до окончания текущего чемпионата России. При этом в соглашении есть пункт о том, что казанцы потом смогут выкупить игрока. По данным "Чемпионата", прописанная сумма трансфера составляет 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кучаев провел за столичный клуб 15 матчей и забил один мяч.