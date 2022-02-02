Овечкин заболел коронавирусом и не сыграет в Матче всех звезд НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заболел коронавирусом. "Вашингтон" на странице в Twitter сообщил о том, что капитан и лидер команды российский нападающий Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус.

Россиянин не сможет принять участие в матче против "Эдмонтона", который состоится в ночь на четверг. Также Овечкин не сможет принять участие в Матче всех звезд, который пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 46 матчей и набрал 58 очков, забросив 29 шайб и отдав такое же количество передач.