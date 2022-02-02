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02.02.2022 08:35
Рубрика: Спорт

Три очка Панарина и защита Шестеркина помогли "Рейнджерс" победить "Флориду"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче против "Флориды" забросил победную шайбу и дважды ассистировал своим партнерам, став четвертым в истории незадрафтованным игроком, набравшим более 50 очков в первых семи сезонах в НХЛ.
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Фото: REUTERS Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Фото: REUTERS
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Фото: REUTERS

Уже в дебюте встречи "рейнджеры" повели в счете после точного броска Мики Зибанеджада. Но "Флорида" все же смогла отыграться до перерыва. Энтони Дюклер сумел переиграть российского голкипера Игоря Шестеркина.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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После перерыва Сэм Райнхарт вывел "Флориду" вперед, но Алексис Лафренье и Крис Крайдер смогли переломить ход встречи. В заключительной 20-минутке Крайдер оформил дубль, выйдя на первое место в списке снайперов, а точку в матче поставил Артемий Панарин ранее сделавший две голевые передачи - 5:2.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 36.

Панарин, набрав три очка, достиг отметки в 52 набранных очка в нынешнем сезоне. На его счету 13 заброшенных шайб и 39 голевых передач.

Панарин стал лишь четвертым незадрафтованным игроком в истории НХЛ, который набирает более 50 очков в семи сезонах подряд в лиге. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который преодолевал эту отметку 15 раз подряд.

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