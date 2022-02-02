Три очка Панарина и защита Шестеркина помогли "Рейнджерс" победить "Флориду"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче против "Флориды" забросил победную шайбу и дважды ассистировал своим партнерам, став четвертым в истории незадрафтованным игроком, набравшим более 50 очков в первых семи сезонах в НХЛ.

Уже в дебюте встречи "рейнджеры" повели в счете после точного броска Мики Зибанеджада. Но "Флорида" все же смогла отыграться до перерыва. Энтони Дюклер сумел переиграть российского голкипера Игоря Шестеркина.

После перерыва Сэм Райнхарт вывел "Флориду" вперед, но Алексис Лафренье и Крис Крайдер смогли переломить ход встречи. В заключительной 20-минутке Крайдер оформил дубль, выйдя на первое место в списке снайперов, а точку в матче поставил Артемий Панарин ранее сделавший две голевые передачи - 5:2.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 36.

Панарин, набрав три очка, достиг отметки в 52 набранных очка в нынешнем сезоне. На его счету 13 заброшенных шайб и 39 голевых передач.

Панарин стал лишь четвертым незадрафтованным игроком в истории НХЛ, который набирает более 50 очков в семи сезонах подряд в лиге. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который преодолевал эту отметку 15 раз подряд.