Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине будет разыгран комплект наград в женской биатлонной эстафете. Накануне мужчины выявляли сильнейших в аналогичной дисциплине. Наши биатлонисты завоевали бронзу - гонка для сборной выдалась непростой, мы лидировали на протяжении трех этапов. Хочется надеяться, что девушки как минимум повторят результат парней - и как максимум улучшат его.
В составе сборной России в эстафете примут участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Кстати, четыре года назад победу в биатлонной эстафете одержала сборная Беларуси, в составе которой тогда выступала несравненная Дарья Домрачева. Сборная Швеции взяла серебро, а француженки выиграли бронзу. Наши биатлонистки тогда в эстафете участия не принимали.
А в нынешнем сезоне в последней эстафете наш биатлонный квартет занял вторую строчку - вслед за норвежками.
Текстовая онлайн-трансляция женской биатлонной эстафеты начнется в 10.45 по московскому времени.
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