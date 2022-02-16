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16.02.2022 00:05

Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Текст: Анастасия Комарова
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине будет разыгран комплект наград в женской биатлонной эстафете. Накануне мужчины выявляли сильнейших в аналогичной дисциплине. Наши биатлонисты завоевали бронзу - гонка для сборной выдалась непростой, мы лидировали на протяжении трех этапов. Хочется надеяться, что девушки как минимум повторят результат парней - и как максимум улучшат его.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Нвоости
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В составе сборной России в эстафете примут участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Кстати, четыре года назад победу в биатлонной эстафете одержала сборная Беларуси, в составе которой тогда выступала несравненная Дарья Домрачева. Сборная Швеции взяла серебро, а француженки выиграли бронзу. Наши биатлонистки тогда в эстафете участия не принимали.

А в нынешнем сезоне в последней эстафете наш биатлонный квартет занял вторую строчку - вслед за норвежками.

Текстовая онлайн-трансляция женской биатлонной эстафеты начнется в 10.45 по московскому времени.