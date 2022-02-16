Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине будет разыгран комплект наград в женской биатлонной эстафете. Накануне мужчины выявляли сильнейших в аналогичной дисциплине. Наши биатлонисты завоевали бронзу - гонка для сборной выдалась непростой, мы лидировали на протяжении трех этапов. Хочется надеяться, что девушки как минимум повторят результат парней - и как максимум улучшат его.

В составе сборной России в эстафете примут участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Кстати, четыре года назад победу в биатлонной эстафете одержала сборная Беларуси, в составе которой тогда выступала несравненная Дарья Домрачева. Сборная Швеции взяла серебро, а француженки выиграли бронзу. Наши биатлонистки тогда в эстафете участия не принимали.

А в нынешнем сезоне в последней эстафете наш биатлонный квартет занял вторую строчку - вслед за норвежками.

Текстовая онлайн-трансляция женской биатлонной эстафеты начнется в 10.45 по московскому времени.