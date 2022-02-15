Камила Валиева выдержала, выстояла и в финале поборется за "золото"

Камила Валиева снова на льду, и она снова прекрасна, несмотря на все, что этой юной спортсменке пришлось пережить за последнюю неделю. Каждый день она выходила на тренировки, прыгала тройные аксели и четверные тулупы. Когда все получалось, улыбалась. Но иногда взгляд был такой грустный, немножко потухший, что сердце щемило.

Сложно представить, что она чувствовала, когда катала прогоны программ в ожидании вердикта Спортивного арбитражного суда (КАС), не понимая, сможет ли показать их в личном турнире. Как находила в себе силы выполнить обязательную, но в данных обстоятельствах разрушающую процедуру - пройти через микст-зону под провокационные выкрики иностранных репортеров. Российские журналисты пытались заглушить их своими аплодисментами. Надеюсь, она ощущала нашу поддержку. Чего Камиле стоило высидеть семь часов на онлайн-заседании выездной панели КАС, которое длилось до глубокой ночи, слушать претензии МОК, ИСУ и ВАДА, подавших апелляцию на отмену ее временного отстранения, и еще держать ответ. Но она со всем справилась. Хотя и призналась потом, что эмоционально устала. В глазах блестели слезы - и от колоссального напряжения, и от невероятного счастья, что она все-таки выступит на соревнованиях, участие в которых заслужила всей своей жизнью на льду.

Пусть ее история пока небольшая, потому что самой спортсменке всего 15. Но даже за такое короткое время она успела сделать для женского фигурного катания очень много. Ее выступления - это не только спорт, техника, прыжки, вращения. Это искусство и красота, которых не создашь в лаборатории, не добьешься с помощью лекарственных препаратов. Да, это большой труд, но и большой талант, которым мы продолжаем восхищаться, даже дар - затрагивать что-то в душе, что ты удивляешься этим новым ощущениям и непременно хочешь поделиться своим открытием со всеми вокруг. Поэтому мы видели и слышали столько трогательных комментариев в ее адрес после командного турнира. Тогда даже падение в произвольной программе с четверного тулупа нисколько не испортило впечатление. Попытки сбить с ног нашу лучшую фигуристку, когда к ней приковано столько внимания, тоже не пройдут.

Камила была нежной, воздушной. Внешне она такой и осталась. Но внутри стала еще сильнее. И взрослее. Такое испытание не каждый выдержит.

Сегодня Камила выступила в короткой программе. На произвольную выйдет в четверг, 17 февраля. Выйдет - не сомневайтесь. То же касается и Ани Щербаковой, и Саши Трусовой. Всем девочкам сейчас непросто. А чиновники и руководители об их надеждах и мечтах, о статусе "защищенной персоны" у Валиевой помнят только на словах. На деле же больше проявляют бережное отношение к другим, хотят, чтобы медали получили правильные спортсмены.

Награждение в женском турнире отменили вслед за торжественной церемонией для команд. В Международном союзе конькобежцев уже выполнили просьбу Международного олимпийского комитета скорректировать регламент соревнований одиночниц. Если Валиева окажется в числе 24 лучших по итогам короткой программы - а в этом нет сомнений, то в произвольную программу отберутся 25 спортсменок, а не 24, как изначально планировалось.

"Золото" не спешат вручать ни нашей сборной, ни нашим одиночницам, которые могут занять весь пьедестал. Медаль отнять можно, но Камила уже победила в этой сложной ситуации. Когда не снялась, к чему, возможно, ее подталкивали своими решениями боссы МОК и ВАДА. Она, как настоящая спортсменка и чемпионка, сделает свою работу. А мы просто скажем: "Камила, мы с тобой!"

А тому, что медаль не всегда определяет, кто же останется в памяти и в сердце зрителей после соревнований, есть и другие примеры.

Самурай на льду

Японец Юдзуру Ханю - явление и живая легенда в фигурном катании. После Пхенчхана-2018, где он завоевал свою вторую золотую медаль и стал первым за 66 лет одиночником, кому удалось победить на двух Играх подряд, его назвали гением и поклонялись как королю Олимпиад. В Пекине он остался без медали, но, кажется, после этой неудачи его стали любить и уважать еще больше. За его необыкновенный образ мыслей, за целеустремленность, за преданность делу.

Три юные россиянки - Валиева, Щербакова, Трусова - и японка Сакамото завтра разыграют между собой олимпийские медали Пекина

За Ханю по всему миру следуют толпы журналистов и поклонников, особенно японских. Когда смотрела за отважной попыткой Юдзуру приземлить аксель в 4,5 оборота, чувствовала одновременно восхищение, удивление, страх. Почему для него это так важно, учитывая бесконечные травмы лодыжек?! Ханю и сам, похоже, хотел объяснить, что происходит у него в голове и на душе. Поэтому в Пекине организовали большую пресс-конференцию, которую нельзя было пропустить.

Юдзуру, что чувствует король, оставшись без олимпийского "золота"?

Юдзуру Ханю: Вы хотите довести меня до слез (улыбается)? Конечно, я надеялся, что у меня будут три золотые олимпийские медали, но не сложилось. Защита титула - всегда большая ноша и ответственность. Когда после ошибки в короткой программе давление спало, я понял, что в произвольной программе буду кататься так, как хочу. Как хотел бы девятилетний мальчик, который мечтал прыгнуть супераксель и который ликовал внутри меня, когда я принял решение рискнуть. Я бросил вызов четверному акселю, но не смог его выполнить чисто. Я много размышлял о пути к Олимпийским играм, о потраченных усилиях, о ценности тяжелой работы и результатов. Я выиграл два олимпийских "золота" подряд. Мне кажется, что этого уже достаточно, чтобы гордиться собой, своими достижениями и оставаться королем Олимпиад. И в то же время реализовывать свое видение фигурного катания, делать на льду то, что приведет меня к совершенству, позволит ощутить внутреннюю гармонию.

Станут ли эти Игры для вас последними?

Юдзуру Ханю: Не знаю. Я приехал в Пекин и еще раз почувствовал, что это особенные соревнования. У меня травма, но все же мне удалось встать на ноги и принять этот вызов. Олимпийские игры - единственный старт, когда спортсмен способен сделать что-то подобное. Я люблю фигурное катание, ценю и дорожу ощущениями, которые испытываю на льду. Помню свою первую победу в Сочи. Выступление в этой атмосфере приносит мне огромное счастье - мне действительно повезло как фигуристу. Я так рад и счастлив, что я - Юдзуру Ханю. Поэтому хотел бы вновь кататься на Олимпиаде и радовать зрителей.