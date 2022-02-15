Фигуристка Анна Щербакова осталась довольна своим выступлением в короткой программе
Показавшая второй результат в короткой программе в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине фигуристка Анна Щербакова осталась довольна своим выступлением, а также рассказала о новых коньках.
По результатам короткой программы Щербакова уступила Камиле Валиевой менее двух баллов. Она отметила, что выполнила поставленную задачу и довольна прокатом.
"Очень довольна выступлением, сегодня выполнила задачу. На удивление, практически не нервничала, спокойно контролировала каждое движение, прыжок, вращение. Это очень важно", - сказала она.
Щербакова добавила, что выступала в новых коньках и этой ей совсем не мешало.
"Конькам примерно три дня, я часто их меняю в течение сезона. Конечно, не хотелось, чтобы это случилось на Олимпиаде, но я была к этому готова", - рассказала фигуристка.
Медали в женском одиночном катании будут разыграны по итогам произвольной программы 17 февраля.
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