Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев сражались с соперниками и коварной трассой

Можно ли обыграть в ледяном желобе немцев? Этот вопрос наверняка задавали саночники и скелетонисты, а теперь и представители бобслея. Можно, что доказала в соревнованиях монобобов американка Кайли Хампфис, но это очень сложно.

Заезды двоек открывали программу в мужском бобслее на Олимпийских играх в Пекине, и уже с первых попыток уверенное лидерство захватили немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

Наш дуэт в составе пилота Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева считали темной лошадкой. Гайтюкевича эксперты называют главной надеждой отечественного бобслея, ведь он в январе этого года принес яркую победу на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде в соревнованиях двоек. До этого наши не побеждали на этапах Кубка мира в двойках с января 2011 года! А ведь Гайтюкевич начал карьеру в бобслее лишь в 2017 году. Сначала он выступал на позиции разгоняющего, а с 2018 года стал пилотом. Всего за несколько лет спортсмен стал первым номером национальной сборной, хотя поначалу ему было сложно найти команду для выступлений в четверках, так как люди боялись садиться в боб с новичком.

"Я фанатично отдавался своему делу, работал из года в год и очень хотел пилотировать, - объяснял свой успех Гайтюкевич в интервью Olympics.com. - Смотрел соревнования, изучал траектории, что-то для себя отмечал. Трудился и зимой, и летом. Пока ребята продолжали отдыхать, я уже выходил тренироваться. Я понимал, что у меня есть время, чтобы подтянуться к остальным. Моя семья знает, что отпуска у меня как такового не бывает. Если я еду в деревню, то у меня будет одна тренировка, а дома может быть и две. Полного дня отдыха не припомню. Если бы я так не работал, то вряд ли бы прогрессировал".

По словам спортсмена, стать хорошим пилотом ему помогло и то, что он с 12 лет ездит на мотоцикле, поэтому вождение для него является привычной средой.

Для 27-летнего Ростислава Игры в Пекине дебютные, и, разумеется, от него не ждали сражения за победу, хотя сам спортсмен признавался журналистам, что мечтает о пьедестале:

- Ехать на Олимпиаду без цели неправильно. Мы едем за наградой. Надо ставить самые высокие цели. За счет чего мы можем выиграть? Конкретно я за счет эффекта неожиданности. Все, что я показываю, могут списывать на удачу: "Раз в год и палка стреляет". Однако опыт, который я получил, кратно выше того, что было год или два назад. Да, пусть исторически так сложилось, что больше шансов в четверке, но я на 100 процентов уверен, что мы можем бороться в обоих видах программы.

До третьей попытки экипаж Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев занимал третье место, уступая лишь дуэтам Франческо Фридрих/Торстен Маргис и еще одним немцам. Йоханнесу Лохнеру/Флориану Бауэру.

"Позиция просто великолепна для нас. Хотелось бы, конечно, больше ошибок не допускать. Очень обидно, что уехали немцы, но я этого и ожидал. В первой попытке они совершили не совсем грубые ошибки, но их было несколько. Посмотрим, что будет дальше. У нас два заезда впереди, еще ничего не потеряно", - верил в себя и партнера Гайтюкевич.

Но в третьем заезде ошибка в пилотировании отбросила отечественный экипаж на седьмое место с отставанием от лидера почти в две секунды. Все решалось в четвертой попытке.

Наши парни очень старались, но коварная трасса не прощает даже минимальных оплошностей. Ростислав допустил помарку и в итоге наш экипаж остался в итоговом протоколе на восьмом месте - есть куда расти!

А кто на пьедестале? Впервые в истории бобслея все три ступеньки забрали представители Германии. Золотые медали заслуженно повесили на шею Франческо Фридрих и Торстен Маргис. "Серебро" у Йоханнеса Лохнера и Флориана Бауэра, а "бронзу" в борьбе добыли Крисоф Хафер и Маттиас Заммер.

Где будем смотреть

16 февраля, среда, Первый

9.00. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Россия - Дания. Прямая трансляция.

"Россия 1"

10.45. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. Прямая трансляция.

12.15. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт. Финалы. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

7.05. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. США - Словакия. Прямая трансляция.

11.40. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Финляндия - Швейцария. Прямая трансляция.

13.55. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

15.30. Шорт-трек. (15.30). Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал "В". (15.45). Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал "А". (16.10). Женщины. 1500 м. Финал "В". (16.15). Женщины. 1500 м. Финал "А". Прямая трансляция.

16.30. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Швеция - Канада. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

9.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Великобритания. Предварительный этап. Прямая трансляция.

14.25. Хоккей. Женщины. Плей-офф. Матч за третье место. Финляндия - Швейцария. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

8.40. Горные лыжи. Мужчины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

14.25. Шорт-трек. (14.30). Женщины. 1500 м. Четвертьфинал. (15.15). Женщины. 1500 м. Полуфинал. Прямая трансляция.

Подготовил Илья Трисвятский