Мужская сборная России по керлингу сохранила шансы на выход в полуфинал

Российские керлингисты подошли к матчу с канадцами без права на ошибку. В случае неудачи шансов на выход в полуфинал не оставалось.

Игра получилась напряженной - победитель определился в экстра-энде. Сборная России, за которую выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев (запасной), сумела выиграть - 7:6.

Перед заключительным туром россияне делят четвертое место с США. У обеих команд по 4 победы и 4 поражения.

В среду в заключительном матче россияне сыграют с Великобританией.

В полуфинал выйдут 4 лучшие сборные по итогам предварительного раунда.