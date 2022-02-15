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Мужчины. Россия - Великобритания. Предварительный этап
15.02.2022 18:43

Мужская сборная России по керлингу сохранила шансы на выход в полуфинал

Текст: Максим Домчев
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Российские керлингисты подошли к матчу с канадцами без права на ошибку. В случае неудачи шансов на выход в полуфинал не оставалось.

Игра получилась напряженной - победитель определился в экстра-энде. Сборная России, за которую выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев (запасной), сумела выиграть - 7:6.

Перед заключительным туром россияне делят четвертое место с США. У обеих команд по 4 победы и 4 поражения.

В среду в заключительном матче россияне сыграют с Великобританией.

В полуфинал выйдут 4 лучшие сборные по итогам предварительного раунда.

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