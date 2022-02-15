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15.02.2022 20:54

В слоупстайле арбитры оставили Анастасию Таталину без медали

Текст: Михаил Щербань
Сложнейший элемент в исполнении Анастасии Таталиной чересчур строгие арбитры не оценили по достоинству. Фото: ЕРА
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Сложнейший элемент в исполнении Анастасии Таталиной чересчур строгие арбитры не оценили по достоинству. Фото: ЕРА Сложнейший элемент в исполнении Анастасии Таталиной чересчур строгие арбитры не оценили по достоинству. Фото: ЕРА
От замечательной фристайлистки Анастасии Таталиной специалисты и болельщики многого ожидали на этих Олимпийских играх. 21-летняя спортсменка приехала в Пекин в статусе действующей чемпионки мира в биг-эйре и одной из претенденток на медали.

Увы, в биг-эйре Настя смогла занять только десятое место, но очень рассчитывала взять реванш в дисциплине слоупстайл.

Фото: РИА Новости
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От спортсменов во время прохождения трассы требуется выполнение серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контруклонах, дропах, перилах, расположенных последовательно. Слоупстайл требует хорошей технической подготовки спортсменов и точности выполнения трюков, так как падение на трассе может привести к потере скорости и невозможности выполнения следующего трюка. Фигуры на трассе могут быть расположены в один, два или более рядов, и, проходя трассу по тому или иному участку, спортсмен имеет возможность выбора препятствия.

В финальной стадии спортсмены совершают по три прыжка, а в зачет идет лучший. Анастасия Таталина боролась за медаль на равных с соперницами. За свою лучшую попытку Анастасия Таталина получила 75,51 балла. При этом арбитры очень долго обсуждали, какие баллы поставить нашей фристайлистке. Увы, этот результат позволил Таталиной занять лишь четвертое место.

Выше оказались швейцарка Матильда Гремо (86,56), китаянка Эйлин Гу (86,23) и представительница Эстонии Келли Силдару (82,06). Анастасия была очень разочарована и долго не могла прийти в себя. Собравшись с духом, она отправилась в микст-зону, где заявила нашим коллегам из "Матч ТВ" о том, что думает по поводу судейства:

- Все очевидно. Считаю, что меня сегодня просто засудили! Оценки занижали целый день. Это нечестно. Вот что я могу сказать о результатах. В последней попытке я сделала дабл-14, сегодня его никто не исполнял. Это сложнейший трюк, была очень рада своим выступлением, но не могу понять, что случилось с арбитрами. Была в шоке, когда по итогам попытки я получила всего 75 баллов! Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, мой проезд не на 75 баллов, это было нечестно.

Можно ли подать протест?

Анастасия Таталина: На данный момент изменить ничего нельзя, но мы будем бороться до конца, потому что это нечестно.

С тобой раньше случались подобные ситуации?

Анастасия Таталина: Сталкивалась с таким ранее, но сегодняшняя ситуация показала, во что превратился спорт. Это уже совсем другое... У меня нет слов, если честно.

Как ты держишься?

Анастасия Таталина: Не знаю. После проезда уже никак не держусь.

Наши официальные лица поддержали спортсменку. Так, президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил, что необходимо тщательно разобраться в случившемся:

Анастасия Таталина: Считаю, что меня сегодня просто засудили! Оценки занижали целый день. Это нечестно!

- Мы считаем, что Настя Таталина должна была быть в медалях. Исходя из сложности и чистоты исполнения программы, которую она выполнила в третьем заезде, в особенности последнего, самого трудного прыжка. Конечно, мы огорчены. К сожалению, в мировом фристайле отсутствует практика подачи протестов. Они возможны только в ски-кроссе, но не в остальных дисциплинах. Подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки. По оценке нашего тренерского штаба и российского судейского корпуса, она сегодня должна была быть в числе призеров. Будем работать лучше, усложнять свои программы. Некоторое время назад никто из болельщиков и поклонников фристайла в принципе не представлял, что мы можем бороться в слоупстайле за олимпийские медали. Теперь мы можем навязывать конкуренцию. В любом случае, это значительный шаг вперед.

Тем временем прошли квалификационные соревнования у фристайлистов в акробатике.

Увы, не сможет продолжить борьбу за медали мира Максим Буров, допустивший ошибки в двух прыжках. Зато Станислав Никитин и Илья Буров смогли отобраться в главный финал, который пройдет сегодня.

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