Россияне установили олимпийский рекорд и выиграли историческое серебро в командной гонке

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебряные медали в командной гонке на Играх в Пекине. Это первая наша олимпийская медаль в этом виде программы. Хотя, например, Даниил признался, что всю грандиозность момента пока не прочувствовал. Есть только дискомфорт и тяжесть в ногах - просто стоять нет сил, - потому что выложились не то что на 100 процентов, а на все 200.

Особенно в полуфинале, где наши парни установили олимпийский рекорд - 3 минуты 36,61 секунды, что позволило им опередить американцев Итана Кепурана, Кейси Доусона и Эмери Лемана на 0,44 секунды. А соперники из США, к слову, действующие моровые рекордсмены, которых в сезоне еще ни разу не удавалось обойти. Хороший разгон получился перед финалом А. Серебряные медали себе гарантировали, но было желание побороться за победу. Правда, настраиваться, как ребята признаются, уже было тяжелее. В итоге в решающем забеге они уступили 2,38 секунды норвежцам Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену (3.38,08).

Вот это виражи

Но олимпийский рекорд-то остается при нас. И серебряная медаль знаковая. И вообще наше трио очень необычное. Руслан Захаров стал первым российским спортсменом, завоевавшим награды Олимпийских игр и в шорт-треке, и в конькобежном спорте. На Играх-2014 в Сочи он взял золото как шорт-трекист в составе эстафеты. Руслану еще во время Олимпиады в Ванкувере в 2010-м поступали предложения попробовать себя на большом конькобежном овале. Но спортсмен не побаивался так круто менять свою спортивную судьбу и карьеру. Решился только к 30 годам. И не прогадал.

Руслан, какие ощущения от серебра? Вам есть с чем сравнивать.

Руслан Захаров: Сегодня большой день для Союза конькобежцев России. Мы творим историю, и это прекрасно! Хотя прямо сейчас от "серебра" есть небольшой осадок. Выиграй мы "бронзу", понятно, прыгали бы от радости. А так все же в финале не справились с норвежцами...

Олимпийский рекорд - тоже повод для гордости...

Руслан Захаров: Американцев в таком составе уже обыгрывали два года назад на чемпионате мира. У них много молодых ребят, они быстро прогрессируют. Я рад, что мы смогли их сегодня победить в полуфинале, да еще с олимпийским рекордом.

Руслан Захаров стал первым российским спортсменом, завоевавшим награды Олимпийских игр и в шорт-треке, и в конькобежном спорте

У нас в команде же был запасной - Александр Румянцев. Он останется без медали?

Руслан Захаров: Хотел бы поддержать Саню. К сожалению, он не получит медаль. Мы - друзья, всегда живем в одном номере. Саня очень крутой спортсмен, он меня многому научил, особенно когда я только перешел из шорт-трека. Очень обидно за него сейчас, но это спорт. Он бывает жестоким. Но это медаль всей нашей большой крутой команды - спортсменов, тренеров, персонала.

Блестят слезы

Женская сборная России тоже боролась за медали в командной гонке, но заняла самое обидное четвертое место.

За выход в финал наши девушки сражались с японками, к тому моменту уже отметившимися в Пекине олимпийским рекордом.

- Сначала очень напряглись в полуфинале с японками. Первые три круга бежали на максимуме, силы не экономили - рассказала журналистам Евгения Лаленкова. - С японками была задача навязать борьбу и попробовать пробежать быстрее первый и второй круг. Так и сделали, но на третьем круге было отставание. Понимали, что нет смысла работать дальше во всю силу.

Ну а разговор о проигранной бронзе закончился слезами спортсменки.

- Не знаю, что сказать по поражению. Мы весь сезон готовились к такому времени. Показывали его на высоте, а ведь там должно быть быстрее. Надо признать: четвертое место - тот результат, на который мы объективно были готовы в этом сезоне. Когда пробились в полуфинал, появилась надежда, что сможем попытаться что-то сделать для бронзы, - отметила Лаленкова. - Провели хорошую гонку, просто это было медленно.