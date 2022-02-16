Новости

Гол Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Реалом" в матче Лиги чемпионов 01:03
Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения" 01:00
Захарова: США знают цену свободы, а для нас свобода бесценна 00:50
Минюсты РФ и Беларуси договорились активизировать работу по унификации законодательства 00:10
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Россия - Дания - онлайн-трансляция 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады 00:05
Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ" 15.02.2022
Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19 15.02.2022
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту 15.02.2022
Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года 15.02.2022
Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы 15.02.2022
Киев обратился в НАТО за помощью 15.02.2022
Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине 15.02.2022
В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина 15.02.2022
Макрон попросил Путина не признавать ЛНР и ДНР 15.02.2022
За сутки 241 военнослужащий Вооруженных сил выздоровел от коронавируса 15.02.2022
Захарова: Лондон позорится своими заявлениями о нападении России на Украину 15.02.2022
Канцлер ФРГ Шольц отметил "дружественную атмосферу" на переговорах с Путиным 15.02.2022
Президент Сербии распустил парламент и назначил новые выборы 15.02.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% 15.02.2022
ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой 15.02.2022
В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои 15.02.2022
Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно 15.02.2022
Политехнический музей запускает конкурс для ученых и художников 15.02.2022
Чернышенко: Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям увеличат вдвое 15.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
16.02.2022 01:03
Рубрика: Спорт

Гол Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Реалом" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл на своем поле "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 1:0. Отличился Килиан Мбаппе.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Большой европейский футбол наконец вернулся. И что может быть лучше в такой день, чем противостояние одних из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов - "ПСЖ" и "Реала". Да, у парижан меньше опыта выступлений на таком уровне, они еще ни разу не завоевывали этот трофей, в то время как мадридцы являются рекордсменами по числу титулов (13). Но состав у французского клуба сейчас даже сильнее, чем у "сливочных". Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе - это звезды первой величины.

Фото: AFP/Oli SCARFF
Руководство "ПСЖ" сообщило Почеттино, что летом он покинет клуб

В целом, игра в Париже получилась не самой яркой, а до перерыва команды и вовсе не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Все поменялось во второй половине матча, когда "ПСЖ" чуть активизировался, заставив, тем самым, и гостей проводить контратаки. В середине второго тайма хозяева и вовсе заработали пенальти за фол Дани Карвахаля на Мбаппе. К "точке" подошел Месси, но Тибо Куртуа с его ударом справился.

Ближе к концу встречи "ПСЖ" стал все чаще угрожать воротам Куртуа. Маурисио Почеттино выпустил на поле Неймара, пропустившего больше месяца из-за травмы. Именно бразилец уже в компенсированное время отдал пас пяткой на Мбаппе, форвард парижан эффектно обыграл двух защитников и принес своей команде важнейшую победу - 1:0.

В параллельном матче "Манчестер Сити" не оставил на выезде никаких шансов лиссабонскому "Спортингу" - 5:0. Ответный поединок между этими клубами, как и между "Реалом" и "ПСЖ", запланированы на 9 марта.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)