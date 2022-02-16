Гол Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Реалом" в матче Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл на своем поле "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 1:0. Отличился Килиан Мбаппе.

Большой европейский футбол наконец вернулся. И что может быть лучше в такой день, чем противостояние одних из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов - "ПСЖ" и "Реала". Да, у парижан меньше опыта выступлений на таком уровне, они еще ни разу не завоевывали этот трофей, в то время как мадридцы являются рекордсменами по числу титулов (13). Но состав у французского клуба сейчас даже сильнее, чем у "сливочных". Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе - это звезды первой величины.

В целом, игра в Париже получилась не самой яркой, а до перерыва команды и вовсе не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Все поменялось во второй половине матча, когда "ПСЖ" чуть активизировался, заставив, тем самым, и гостей проводить контратаки. В середине второго тайма хозяева и вовсе заработали пенальти за фол Дани Карвахаля на Мбаппе. К "точке" подошел Месси, но Тибо Куртуа с его ударом справился.

Ближе к концу встречи "ПСЖ" стал все чаще угрожать воротам Куртуа. Маурисио Почеттино выпустил на поле Неймара, пропустившего больше месяца из-за травмы. Именно бразилец уже в компенсированное время отдал пас пяткой на Мбаппе, форвард парижан эффектно обыграл двух защитников и принес своей команде важнейшую победу - 1:0.

В параллельном матче "Манчестер Сити" не оставил на выезде никаких шансов лиссабонскому "Спортингу" - 5:0. Ответный поединок между этими клубами, как и между "Реалом" и "ПСЖ", запланированы на 9 марта.