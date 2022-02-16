Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
8:40
Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. Вторая, финальная попытка
9:00
Хоккей
Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Россия - Дания
9:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Великобритания. Предварительный этап
10:45
Биатлон
Женщины. Эстафета 4х6 км
16.02.2022 06:51

Американец Холл выиграл золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Ben STANSALL
Фото: AFP/Ben STANSALL Фото: AFP/Ben STANSALL

Первая медаль среды на Олимпийских играх в Пекине была разыграна в соревнованиях фристайлистов в дисциплине слоупстайл. Каждый участник имел по три попытки, а в зачет шел лучший результат.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике

Американец Александр Холл уже в первой попытке смог набрать 90,01 балла. Этот результат спустя несколько часов выступлений так и остался лучшим.

Второе место у еще одного спортсмена из США - Николаса Геппера - 86,48 балла. На третью ступень пьедестала почета поднялся швед Йеспер Тьедер - 85,35 балла.

Российские спортсмены в данной дисциплине не выступали.