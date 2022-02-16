Американец Холл выиграл золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине
Первая медаль среды на Олимпийских играх в Пекине была разыграна в соревнованиях фристайлистов в дисциплине слоупстайл. Каждый участник имел по три попытки, а в зачет шел лучший результат.
Американец Александр Холл уже в первой попытке смог набрать 90,01 балла. Этот результат спустя несколько часов выступлений так и остался лучшим.
Второе место у еще одного спортсмена из США - Николаса Геппера - 86,48 балла. На третью ступень пьедестала почета поднялся швед Йеспер Тьедер - 85,35 балла.
Российские спортсмены в данной дисциплине не выступали.
Сборная России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира встретится с Данией
Сборная России по хоккею в среду сразится с Данией за выход в четверку сильнейших команд на олимпийском турнире. Напомним, именно Данию не без труда россияне одолели на групповом этапе - 2:0. Чего ждать от соперников и каковы наши шансы на успех - в материале "РГ"