Американец Холл выиграл золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Первая медаль среды на Олимпийских играх в Пекине была разыграна в соревнованиях фристайлистов в дисциплине слоупстайл. Каждый участник имел по три попытки, а в зачет шел лучший результат.

Американец Александр Холл уже в первой попытке смог набрать 90,01 балла. Этот результат спустя несколько часов выступлений так и остался лучшим.

Второе место у еще одного спортсмена из США - Николаса Геппера - 86,48 балла. На третью ступень пьедестала почета поднялся швед Йеспер Тьедер - 85,35 балла.

Российские спортсмены в данной дисциплине не выступали.