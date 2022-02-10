Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике
Американские фристайлисты стали победителями соревнований по лыжной акробатике среди смешанных команд на Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.
В финальном раунде сборная США, за которую выступали Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис и Джастин Шенефельд, набрала 338,34 балла.
Второе место заняли фристайлисты из Китая (324,22 баллов). Бронзу получила сборная Канады (290,98).
Российская команда (Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин) заняла пятое место в первом финале и не попала в большой финал в соревнованиях по фристайлу.
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км
Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски