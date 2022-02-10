Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике

Американские фристайлисты стали победителями соревнований по лыжной акробатике среди смешанных команд на Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

В финальном раунде сборная США, за которую выступали Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис и Джастин Шенефельд, набрала 338,34 балла.

Второе место заняли фристайлисты из Китая (324,22 баллов). Бронзу получила сборная Канады (290,98).

Российская команда (Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин) заняла пятое место в первом финале и не попала в большой финал в соревнованиях по фристайлу.