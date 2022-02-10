Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
15:15
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
16:45
Санный спорт
Командная эстафета
10.02.2022 15:35

Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике

Джастин Шенефельд. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Джастин Шенефельд. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Джастин Шенефельд. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Американские фристайлисты стали победителями соревнований по лыжной акробатике среди смешанных команд на Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images
Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км

В финальном раунде сборная США, за которую выступали Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис и Джастин Шенефельд, набрала 338,34 балла.

Второе место заняли фристайлисты из Китая (324,22 баллов). Бронзу получила сборная Канады (290,98).

Российская команда (Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин) заняла пятое место в первом финале и не попала в большой финал в соревнованиях по фристайлу.

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Китая на Олимпиаде

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Китая на Олимпиаде

Мужская сборная России по керлингу во втором матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине обыграла команду Китая. Встреча завершилась со счетом 7:4. В пятницу россияне проведут два матча - против Швейцарии и Дании

Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км

Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км

Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине, рассказал, что рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту, а также обратился к соперникам

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Семен Елистратов стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м. Золото досталось корейцу Тэ Хон Хвану, серебро у канадца Стивена Дюбуа. Для России бронза Елистратова стала 11 наградой на этих Играх-2022