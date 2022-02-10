Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Фристайл
Акробатика. Смешанные команды. Финал
15:15
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
16:45
Санный спорт
Командная эстафета
10.02.2022 12:53

Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км

Текст: Максим Домчев
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Российская лыжница Наталья Непряева после финиша гонки на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине не смогла сдержать слез.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Елена Вяльбе: Если бы Наташа проиграла больше, было бы не так обидно

Россиянка отчаянно сражалась за место на пьедестале почета, но на финише показала лишь четвертый результат. Обиднее всего, что от бронзы ее отделила всего одна десятая доля секунды.

В интервью в эфире "Матч ТВ" спортсменка не смогла сдержать слез.

"Все было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали. Мне нечего сказать", - поделилась своими эмоциями спортсменка.

Золото в этом виде программы завоевала Тереза Йохауг из Норвегии, финские лыжницы Кертту Нисканен и Криста Пармакоски пришли к финишу второй и третьей.

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Китая на Олимпиаде

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Китая на Олимпиаде

Мужская сборная России по керлингу во втором матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине обыграла команду Китая. Встреча завершилась со счетом 7:4. В пятницу россияне проведут два матча - против Швейцарии и Дании

Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км

Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км

Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски

Сборная России вышла в лидеры зачета Олимпиады по общему числу медалей

Сборная России вышла в лидеры зачета Олимпиады по общему числу медалей

Бронза шорт-трекиста Семена Елистратова позволила российской сборной выйти на первую строчку медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине по общему количеству наград

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине, рассказал, что рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту, а также обратился к соперникам