Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км

Российская лыжница Наталья Непряева после финиша гонки на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине не смогла сдержать слез.

Россиянка отчаянно сражалась за место на пьедестале почета, но на финише показала лишь четвертый результат. Обиднее всего, что от бронзы ее отделила всего одна десятая доля секунды.

В интервью в эфире "Матч ТВ" спортсменка не смогла сдержать слез.

"Все было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали. Мне нечего сказать", - поделилась своими эмоциями спортсменка.

Золото в этом виде программы завоевала Тереза Йохауг из Норвегии, финские лыжницы Кертту Нисканен и Криста Пармакоски пришли к финишу второй и третьей.