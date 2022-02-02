Руководство "ПСЖ" сообщило Почеттино, что летом он покинет клуб

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино после окончания сезона будет уволен. На этом посту его сменит Зинедин Зидан.

Во вторник руководство "Пари Сен-Жермен" объявило Почеттино о том, что летом он покинет этот пост, сообщает в Twitter журналист Адриен Гренье со ссылкой на свой источник в клубе. Он освободит место для Зинедина Зидана, который по данным СМИ дал согласие возглавить парижан после окончания сезон.

Почеттино пришел в "ПСЖ" в январе 2021 года, но в минувшем сезоне парижане не сумели завоевать чемпионский титул.

Зидан ранее работал в мадридском "Реале", который покинул летом прошлого года. Под его руководством "королевский клуб" сумел выиграть 11 титулов.

"ПСЖ" в нынешнем чемпионате Франции занимает первое место в турнирной таблице, опережая более чем на 10 очков ближайших конкурентов.