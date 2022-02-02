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Рубрика: Спорт

Руководство "ПСЖ" сообщило Почеттино, что летом он покинет клуб

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино после окончания сезона будет уволен. На этом посту его сменит Зинедин Зидан.
Фото: AFP/Oli SCARFF Фото: AFP/Oli SCARFF
Фото: AFP/Oli SCARFF

Во вторник руководство "Пари Сен-Жермен" объявило Почеттино о том, что летом он покинет этот пост, сообщает в Twitter журналист Адриен Гренье со ссылкой на свой источник в клубе. Он освободит место для Зинедина Зидана, который по данным СМИ дал согласие возглавить парижан после окончания сезон.

Фото: Getty Images
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Почеттино пришел в "ПСЖ" в январе 2021 года, но в минувшем сезоне парижане не сумели завоевать чемпионский титул.

Зидан ранее работал в мадридском "Реале", который покинул летом прошлого года. Под его руководством "королевский клуб" сумел выиграть 11 титулов.

"ПСЖ" в нынешнем чемпионате Франции занимает первое место в турнирной таблице, опережая более чем на 10 очков ближайших конкурентов.

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