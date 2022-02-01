Футболист Килиан Мбаппе перейдет ближайшим летом в "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе станет игроком "Реала" следующим летом. По информации издания Bild, француз договорился с мадридским клубом о переходе на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона.

Ни для кого не секрет, что Мбаппе вел переговоры с "Реалом" на протяжении последних нескольких месяцев. Переехать в испанскую столицу форвард мог еще прошлым летом, но руководство "ПСЖ" стояло на своем и не собиралось отпускать одного из своих лидеров в канун важнейшего сезона. Килиан согласился с доводами парижан, однако от того его желание сменить обстановку ничуть не изменилось. Он ясно дал понять, что не будет продлевать контракт с французским клубом, рассчитанный до лета 2022 года.

В этой ситуации "Реал" не только сумеет заполучить одного из лучших футболистов мира, но и сделает это бесплатно. Впрочем, по информации зарубежных СМИ, "королевский клуб" будет платить Мбаппе 50 миллионов евро в год, что сделает Килиана самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Ну а пока Мбаппе выступает за "ПСЖ", который на неделе лишился шансов на завоевание престижного трофея - Кубка Франции. Парижане уступили "Ницце" по пенальти (0:0, 5:6) в 1/8 финала и впервые с 2014 года не примут участия в решающем матче турнира.

"ПСЖ" не помогло даже возвращение в строй Лионеля Месси, не выходившего на поле с декабря. К слову, аргентинец впервые вышел на поле в составе новой команды под любимой десяткой. Но это временная акция. В Кубке Франции есть традиция - футболисты стартового состава получают номера с первого по 11-й, а запасные - с 12-го и выше. Поскольку Неймар все еще травмирован, Месси решил взять десятку.

В "Реале" Мбаппе будет зарабатывать больше всех в мире - 50 миллионов евро в год

Можно с уверенностью говорить о том, что нынешний сезон - самый неудачный для Месси с точки зрения статистики. Он не забивает за клуб с 7 декабря, когда аргентинец оформил дубль в поединке Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". С тех пор Лионель провел семь встреч за "ПСЖ" и не забил ни одного мяча.

- Конечно, я ожидал большего от нашей атаки. Мы уже давно пытаемся улучшить командные взаимодействия и добиться баланса. Дело не в линиях, а в том, чтобы находить свободное пространство, двигать мяч вперед и находить на поле более выгодные позиции. Соперник оставлял нам свободные зоны, но мы не воспользовались нашими шансами. Может ли вылет из Кубка иметь последствия по окончании сезона? Я не знаю, - отметил главный тренер парижской команды Маурисио Почеттино.

Для российских болельщиков Кубок Франции должен быть интересен тем, что в нем до сих пор продолжает борьбу "Монако", за который выступает Александр Головин. Экс-полузащитник ЦСКА помог своему клубу одолеть на выезде "Ланс" (4:2) в 1/8 финала, выйдя на замену. Этот поединок стал первым для Головина с 19 декабря.

Благодаря "слепому" жребию в четвертьфинальной стадии есть весьма оригинальные пары. К примеру, вышеупомянутые "Версаль" и "Бержерак" попали друг на друга. Это означает, что в полуфинале в любом случае будет представитель четвертого дивизиона. Повезло со жребием и "Монако", которому предстоит дома встретиться с "Амьеном", выступающим во второй лиге. Самая афишная пара - "Марсель" - "Ницца", плюс "Нант" сыграет с "Бастией" (второй дивизион). Матчи пройдут с 8 по 10 февраля.