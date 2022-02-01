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01.02.2022 15:23
Рубрика: Спорт

Стала известна зарплата новичка "Зенита" Юри Алберто

Текст: Максим Домчев
Фото: официальный сайт ФК "Зенит" Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Бразильский нападающий Юри Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков "Зенита".

Фото: EPA
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Как сообщает Resistencia Colorada, в санкт-петербургском клубе 20-летний футболист будет получать 250 тысяч евро в месяц. Отмечается, что это огромные деньги по меркам чемпионата Бразилии.

Самым высокооплачиваемым игроком "Зенита" называют другого бразильца Малкома, который в месяц зарабатывает 500 тысяч евро. Юри Алберто вошел в число лидеров клуба по этому показателю.

Юри Алберто перешел в "Зенит" несколько дней назад. Контракт новичка "Зенита" рассчитан на пять лет. По данным СМИ, его трансфер обошелся клубу из Санкт-Петербурга в 24 млн евро.

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