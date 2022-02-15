Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав женской сборной на эстафетную гонку, которая состоится 16 февраля.

Как сообщает сайт Союза биатлонистов России, на первом этапе за команду России стартует Ирина Казакевич. Второй этап тренеры доверили Кристине Резцовой, на третьем побежит Светлана Миронова, а завершать гонку будет Ульяна Нигматуллина.

Эстафетная гонка 4х6 км стартует в среду в 10.45 по московскому времени.

Во вторник мужская сборная России завоевала бронзовые медали.