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Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
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Финальный вид - гонка преследования 10 км
15:10
Керлинг
Мужчины. Россия - Канада. Предварительный этап
15.02.2022 11:20

Фигурное катание: Женщины, короткая программа. Онлайн

Фото: Aleksandra Szmigiel/ REUTERS
Фото: Aleksandra Szmigiel/ REUTERS Фото: Aleksandra Szmigiel/ REUTERS

На Олимпиаде в Пекине стартует долгожданный турнир фигуристок-одиночниц. Три российские спортсменки - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова - представят свои короткие программы в сильнейшей разминке.

Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой

По результатам жеребьевки Валиева получила 26-й стартовый номер, Трусова - 28-й, а Щербакова - 29-й. Всего в соревнованиях примут участие 30 девушек.

Короткая программа Камилы Валиевой поставлена на композицию In Memoriam Кирилла Рихтера. Первым прыжком спортсменка заявила тройной аксель, также она планирует прыгнуть тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Александра Трусова будет катать короткую программу под саундтрек к фильму "Фрида". Она заявила те же прыжки, что и Валиева. Щербакова представит программу на музыку Dangerous Affairs и Total View Инона Зура. Анна заявила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Не будем сейчас вспоминать о том, что предшествовало сегодняшнему турниру. Вместо этого пожелаем нашим девушкам успеха в сегодняшних прокатах.

Текстовая онлайн-трансляция короткой программы у женщин начнется в 14.00 по московскому времени.

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