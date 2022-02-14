ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой

В понедельник решение об отмене временного отстранения спортсменки было подтверждено CAS. В опубликованном заявлении ОКР говорится, что комитет отмечает важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации с положительным допинг-тестом Валиевой.

"Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в стокгольмской антидопинговой лаборатории, данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения. Олимпийский комитет России продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки. ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу", - говорится в заявлении на сайте организации.