ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой
В понедельник решение об отмене временного отстранения спортсменки было подтверждено CAS. В опубликованном заявлении ОКР говорится, что комитет отмечает важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации с положительным допинг-тестом Валиевой.
"Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в стокгольмской антидопинговой лаборатории, данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения. Олимпийский комитет России продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки. ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу", - говорится в заявлении на сайте организации.
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью