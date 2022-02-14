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14.02.2022 13:22

ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой

Текст: Максим Домчев
Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Олимпийский комитет России прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, который разрешил фигуристке Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

В понедельник решение об отмене временного отстранения спортсменки было подтверждено CAS. В опубликованном заявлении ОКР говорится, что комитет отмечает важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации с положительным допинг-тестом Валиевой.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

"Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в стокгольмской антидопинговой лаборатории, данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения. Олимпийский комитет России продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки. ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу", - говорится в заявлении на сайте организации.

CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе

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