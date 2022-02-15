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15.02.2022 14:27
Рубрика: Общество

Российские муфтии пожелали фигуристке Камиле Валиевой, чтобы справедливость восторжествовала

Текст: Елена Новоселова

Муфтии Духовного управления мусульман РФ помолились за фигуристку Камилу Валиеву. Они прочитали дуа - молитвенное обращение к Всевышнему - с просьбой разрешения ситуации со спортсменкой.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Не совершившая никакого нарушения российская фигуристка Валиева оправдана

"Голос наш был услышан. Желаем Валиевой побед и уверенно представлять нашу страну на столь ответственных соревнованиях", - цитирует РИА Новости зампреда Духовного управления мусульман Рушана Аббясова.

В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, рассказал, что религиозные деятели редко могут найти время, чтобы следить за спортивными соревнованиями, но произошедшее на Олимпиаде заставило обратить на себя внимание. "Хочу выразить полную поддержку нашей спортсменке и пожелать ей достойно нести знамя своей страны", - заявил он.

По мнению главы московских мусульман, именно вера помогает преодолеть любые вызовы. "Я вижу несправедливое отношение именно к нашей фигуристке со стороны международных организаций. Это относится не только к Валиевой, но и к членам сборной и стране в целом. Хотел бы пожелать, чтобы справедливость восторжествовала", - подчеркнул муфтий.

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