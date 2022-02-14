Камила Валиева получила стартовый номер в короткой программе

Вспоминаем минувший понедельник. Фигуристка Камила Валиева сидит в окружении партнеров по сборной России и тренеров и ждет оценок за заключительный прокат в командном турнире. Мы уже досрочно и заслуженно выиграли эти соревнования на Олимпиаде в Пекине. Камила поставила красивую точку, и все позируют на камеру, повторяя ее финальную и победную позу из произвольной программы "Болеро". Но следующей фотографии - с медалями - до сих пор нет. Церемония награждения была перенесена на неопределенный срок, а определенности по участию Валиевой в личном турнире нет. Что же происходит - уже не на льду, а за пределами катка?

В пятницу - после нескольких дней слухов и предположений - Международное агентство допинг-тестирования (ИТА) сообщило, что Камила Валиева сдала положительную пробу 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила и вернулась к тренировкам. Тогда апелляции в Спортивный арбитражный суд (КАС) подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ИСУ). Слушания выездной панели КАС по делу Валиевой начались вчера, а решение будет доведено до заинтересованных сторон сегодня - накануне старта короткой программы у женщин (15 февраля в 13.00 мск). Кроме того, в Пекине уже состоялась жеребьевка, и Валиева получила 26-й стартовый номер. И даже тогда спортсменка не знала, сможет ли выступить. Чего ей будет стоить это ожидание? Но это не единственный вопрос.

Почему аккредитованная ВАДА лаборатория в Стокгольме так долго анализировала пробу и, как нарочно, обнародовала результат аккурат после победы сборной России на Олимпиаде? Рождественские и новогодние праздники, коронавирус у сотрудников не тянут на реальную причину. Ведь проба Валиевой с чемпионата Европы в конце января - естественно, отрицательная - была готова раньше.

Международное агентство допинг-тестирования в своем заявлении всячески подчеркивало, что Валиева как несовершеннолетняя относится к "защищенным лицам". Ее имя и суть ее дела не обязаны были раскрывать, чтобы избежать публичной огласки и давления. Выпустить официальный релиз пришлось, так как зарубежные СМИ уже публиковали непроверенную информацию со ссылкой на свои источники. Тогда каким образом произошла утечка дынных? Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс называл слухи спекуляцией и просил журналистов проявить уважение друг другу и к юной спортсменке. Хотя позиция МОК в этом деле с точки зрения защиты интересов Валиевой от нападок западной прессы выглядит пассивной. А вот апелляцию на отмену временного отстранения они подали оперативно.

Все пробы, сданные Камилой Валиевой на чемпионате Европы и на Олимпиаде, были отрицательными

В этой ситуации Камилу поддержали все наши спортсмены и, конечно, официальные лица.

Прямая речь

Олег Матыцин, Министр спорта РФ:

- Важнейшим аспектом нашей антидопинговой политики является защита прав чистых спортсменов, соблюдение принципа презумпции невиновности и права спортсмена на объективное разбирательство дела. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку нашей спортсменке. Просим всех проявить уважение к юной фигуристке и воздержаться от преждевременных комментариев.

Станислав Поздняков, Глава Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион:

- Не припомню в своей практике - и как спортсмена, и как руководителя - ни одного случая, чтобы результат обрабатывался так долго. По международным стандартам для лабораторий ВАДА срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов.

Александр Горшков , Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион:

- Мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а с другой - что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию.