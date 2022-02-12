Президент ФФККР о деле Валиевой: Эта дикая история вызывает слишком много вопросов

- Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов, - приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР. - Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а с другой - что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию.

Горшков также подчеркнул, что федерация со своей стороны окажет спортсменке всестороннюю помощь. "Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы", - сообщил глава ФФККР.