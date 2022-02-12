Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
10:25
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4х5 км
11:50
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
11:45
Биатлон
Мужчины. Спринт 10 км
13:55
Прыжки на лыжах с трамплина
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Личный турнир. Большой трамплин
12.02.2022 09:25

Президент ФФККР о деле Валиевой: Эта дикая история вызывает слишком много вопросов

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Александр Горшков прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, о которой стало известно во время Олимпиады в Пекине.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Глава ОКР Поздняков: Похоже, что кто-то специально придерживал пробу Валиевой до Олимпиады

- Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов, - приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР. - Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а с другой - что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию.

Горшков также подчеркнул, что федерация со своей стороны окажет спортсменке всестороннюю помощь. "Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы", - сообщил глава ФФККР.

Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде

Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде

Мужская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Мужская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

На Олимпийских играх в Пекине будет разыгран комплект наград в мужском биатлонном спринте. На дистанции выступят четыре представителя сборной России - Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки

Разбираемся с форматом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

Разбираемся с форматом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

По итогам группового турнира Олимпийских игр ни одна из хоккейных команд не выбывает из борьбы за медали. А сборная России после двух туров уже обеспечила себе выход в четвертьфинал. Разбираемся с форматом соревнований

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Пекине. Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете