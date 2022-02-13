Валиева провела безошибочную тренировку на ОИ
Российская фигуристка, чемпионка Европы, чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя Камила Валиева провела утреннюю тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на неспокойную ситуацию с допуском Валиевой до участия в личном турнире, который начнется 15 февраля, спортсменка выглядела очень уверенно на льду.
Камила чисто исполнила прогон короткой программы, сделав тройной аксель, а также каскады "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп". Также вне прогона наша фигуристка размяла четверные прыжки - прыгнула каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов", а также сольный четверной сальхов.
На тренировке присутствовали и другие фигуристки группы Этери Тутберидзе. Александра Трусова отрабатывала тройной аксель. Саше трижды удались чистые выезды, но в прогоне короткой программы она допустила падение с ультра-си элемента. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова откатала произвольную программу с двумя "бабочками" на четверных прыжках - лутце и флипе.
Напомним, что сегодня состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (КАС) по делу о положительной допинг-пробе, которую Валиева сдала в конце декабря, но информация об этом появилась лишь после победы сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
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