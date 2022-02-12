Итоги разбирательств в КАС по делу Валиевой огласят 14 февраля

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (КАС) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдет 13 февраля и начнется в 20:30 по пекинскому времени (в 15.30 мск). Об этом сообщается в релизе КАС.

Накануне КАС зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) (11 февраля в 20:45 и 22:20 по пекинскому времени), а также Международного союза конькобежцев (ИСУ) (12 февраля в 09:15) на отмену временного отстранения Валиевой.

Арбитрами по делу назначены итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич.

Однако итоги слушания станут известны только на следующий день - в понедельник. Как говорится в релизе, решение по делу о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийские игры будет доведено до сведения сторон во второй половине дня 14 февраля.

Напомним, что турнир одиночниц стартует 15 февраля. 13 февраля должна пройти жеребьевка.