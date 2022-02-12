Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
13:55
Прыжки на лыжах с трамплина
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Личный турнир. Большой трамплин
14:00
Фигурное катание
Танцевальные пары. Ритм-танец (короткий танец)
15:35
Керлинг
Женщины. Россия - Япония. Предварительный этап
16:00
Хоккей
Мужчины. Россия - Чехия. Предварительный этап. Группа "В". Третий, заключительный тур
12.02.2022 14:29

Итоги разбирательств в КАС по делу Валиевой огласят 14 февраля

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (КАС) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдет 13 февраля и начнется в 20:30 по пекинскому времени (в 15.30 мск). Об этом сообщается в релизе КАС.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Президент ФФККР о деле Валиевой: Эта дикая история вызывает слишком много вопросов

Накануне КАС зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) (11 февраля в 20:45 и 22:20 по пекинскому времени), а также Международного союза конькобежцев (ИСУ) (12 февраля в 09:15) на отмену временного отстранения Валиевой.

Арбитрами по делу назначены итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич.

Однако итоги слушания станут известны только на следующий день - в понедельник. Как говорится в релизе, решение по делу о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийские игры будет доведено до сведения сторон во второй половине дня 14 февраля.

Напомним, что турнир одиночниц стартует 15 февраля. 13 февраля должна пройти жеребьевка.

Россия выиграла золото Олимпиады в женской лыжной эстафете

Россия выиграла золото Олимпиады в женской лыжной эстафете

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Это третье золото для наших спортсменов на Играх-2022. За победу боролись Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова

Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде

Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде

Скелетонист Александр Третьяков остался четвертым на соревнованиях в Пекине. Этот результат спортсмен назвал неутешительным, поэтому он попробует поменять "деревянную медаль" на настоящую на следующей Олимпиаде. "Мне надо отдохнуть и дальше готовиться к новым соревнованиям", - заявил Третьяков

Разбираемся с форматом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

Разбираемся с форматом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

По итогам группового турнира Олимпийских игр ни одна из хоккейных команд не выбывает из борьбы за медали. А сборная России после двух туров уже обеспечила себе выход в четвертьфинал. Разбираемся с форматом соревнований

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Пекине. Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете