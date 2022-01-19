В ПСЖ готовы платить Килиану Мбаппе 45 миллионов евро в год

Один из лучших нападающих мира Килиан Мбаппе продолжает оставаться в центре внимания всех ведущих мировых спортивных СМИ. Контракт игрока с ПСЖ истекает всего через пять месяцев, а значит, Мбаппе уже сейчас может договориться о переходе в другой клуб.

Не секрет, что главным претендентом на подписание француза является "Реал". Мадридцы были близки к трансферу еще минувшим летом, но в последний момент Мбаппе решил задержаться в Париже еще на один сезон. А ведь тогда ПСЖ мог заработать на этой сделке около 180 миллионов евро, но предпочел оставить у себя футболиста, который уже в ближайшее время может уйти совершенно бесплатно.

Все эти месяцы руководство парижан пыталось убедить Мбаппе передумать и остаться в команде. Спортивный директор клуба Леонардо не скрывает: Килиан - один из самых ценных активов ПСЖ, и французы сделают все возможное, дабы сохранить 23-летнего игрока. Боссы парижан подготовили форварду невероятное предложение - двухлетний контракт с зарплатой в 45 миллионов евро в год. Если Мбаппе согласится, то будет получать больше, чем Лионель Месси и Неймар, став самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ.

Сам Килиан на все вопросы о будущем отвечает максимально деликатно. Напомним, что именно с "Реалом" парижане сыграют в феврале в плей-офф Лиги чемпионов. По информации испанских СМИ, официально о грядущем трансфере Мбаппе "королевский клуб" собирается объявить как раз после этих матчей.

- Да, прошлым летом я действительно хотел, чтобы ПСЖ отпустил меня, потому что не планировал продлевать соглашение. Думал, клуб захочет заработать на моем трансфере большие деньги, на которые смог бы затем подписать достойную замену. Но не получилось, я остался. А сейчас все мои мысли о концовке сезона. Мы должны сделать шаг вперед - время пришло. Прошло два года с тех пор, как мы были в финале Лиги чемпионов. Пора как минимум повторить тот результат, - заявил на днях Мбаппе.

Французский клуб готов платить Мбаппе 45 миллионов евро в год - больше, чем Лионелю Месси и Неймару

В самом "Реале" уверены: Килиан даст добро на переход в клуб, за который он болеет с детства. Самое интересное, что представители "сливочных" не стесняются публично говорить о Мбаппе. Вслед за главным тренером мадридской команды Карло Анчелотти своим мнением о возможном трансфере нападающего французской сборной поделились Карим Бензема и Тони Кроос. "Мбаппе уже один из лучших в мире, а станет выдающимся. Повезло, что мы вместе с ним выступаем за сборную. Я вижу его потенциал и знаю, на что он способен", - сказал Бензема.

Поговаривают, что "Реал" уже составил план действий на летнее трансферное окно. Безусловно, центральное место в нем отводится Мбаппе, переход которого должен стать одним из самых громких в мировом футболе за последние несколько лет.

Несмотря на возможное подписание Мбаппе, "Реал" не оставляет попыток заполучить одного из лучших молодых футболистов мира - форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, интерес к которому проявляет также "Барселона". К слову, недавно норвежец, отвечая на вопрос одного из болельщиков о будущем, ответил, что он будет выступать в Испании. Параллельно руководство "королевского клуба" собирается провести кадровую чистку: команду покинут Иско, Гарет Бэйл, Марсело, Дани Себальос и Хесус Вальехо. Среди тех, у кого летом истекают контракты, новый договор будет предложен только Луке Модричу.

Тем временем

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