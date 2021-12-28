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28.12.2021 20:15
Рубрика: Спорт

Захарян получил награду лучшему молодому футболисту года

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян получил приз лучшему молодому игроку России. Он стал 19-м лауреатом премии "Первая пятерка", придуманной в 2002 году основателем Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктором Горловым.
Нынешнее "Динамо" уже трудно представить без 18-летнего Арсена Захаряна. Фото: РИА Новости

По итогам голосования, участие в котором принимали тренеры, спортивные организаторы и журналисты, в том числе и заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов, Захарян набрал 445 баллов, опередив Гамида Агаларова из "Уфы" (312), своего одноклубника Константина Тюкавина (238), спартаковца Наиля Умярова (160) и новичка "красно-белых" Даниила Хлусевича (114).

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Победа Захаряна сенсацией, мягко говоря, не стала. В уходящем году 18-летний хавбек добился серьезного прогресса, причем не только в "Динамо", которое уже трудно себе представить без Арсена, но и на международном уровне. Выйдя в стартовом составе на домашний матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Хорватии, Захарян стал самым молодым полевым игроком в истории сборной России.

Захаряну всего 18 лет, а интерес к нему уже проявляют "Боруссия", "Ливерпуль" и "Реал"Уровень счастья - показатель социального самочувствия общества. И хотя бы уже поэтому его стоит изучать

Неудивительно, что за успехами Арсена внимательно следят в Европе. Сообщалось об интересе дортмундской "Боруссии", "Ливерпуля", "Эвертона". А в последние дни в СМИ проскочила информация о возможном трансфере Захаряна в мадридский "Реал". Впрочем, пока ни сам игрок, ни "Динамо" о каких-либо изменениях не думают. В нынешнем сезоне "бело-голубые" впервые за долгое время борются за чемпионство, а как минимум - за попадание в тройку призеров. И во многом именно от действий Захаряна зависит, на каком месте завершит сезон один из самых прославленных клубов страны.

Справка "РГ"

До Арсена Захаряна награду "Первая пятерка" получали: Александр Кержаков (2002), Владимир Быстров (2003), Динияр Билялетдинов (2004), Игорь Акинфеев (2005), Роман Шишкин (2006), Кирилл Комбаров (2007), Алан Дзагоев (2008), Георгий Щенников (2009), Павел Яковлев (2010), Александр Кокорин (2011), Константин Базелюк (2013), Эльмир Набиуллин (2014), Алексей Миранчук (2015), Александр Головин (2016), Федор Чалов (2017), Ильзат Ахметов (2018), Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов (2019), Игорь Дивеев (2020).

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