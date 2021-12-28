Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесен из-за COVID-19

Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором должны были сыграть "Олимпиакос" и московский ЦСКА, перенесен. Встреча должна была состояться 29 декабря в Греции. Евролига на своем сайте подтвердила перенос игры.

Причина такого решения - вспышка коронавируса в греческом клубе. Новая дата проведения встречи определится позже.

"Евролига согласует с обеими командами наилучший вариант переноса игры и объявит новую дату после подтверждения," - говорится на сайте турнира.

После 17 матчей ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. "Олимпиакос" идет на третьем месте.