Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев выписан из больницы после избиения. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила его менеджер Елена Болотова.

"Сегодня Диму выписали. Он сам очень просил об этой выписке, врачи пошли навстречу. Делается всё возможное, чтобы он принял участие в ледовых шоу в ближайшее время, но здесь ему потребуется поддержка врачей, которые будут находиться с ним", - приводит ее слова ТАСС.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Соловьев был избит ночью 21 декабря в Москве несколькими молодыми людьми, которые были позже задержаны и отправлены в СИЗО.

Он был госпитализирован в Боткинскую больницу с сотрясением мозга и другими травмами.