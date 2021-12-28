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28.12.2021 19:58
Рубрика: Спорт

Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы

Текст: Максим Домчев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев выписан из больницы после избиения. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила его менеджер Елена Болотова.

Фото: REUTERS
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"Сегодня Диму выписали. Он сам очень просил об этой выписке, врачи пошли навстречу. Делается всё возможное, чтобы он принял участие в ледовых шоу в ближайшее время, но здесь ему потребуется поддержка врачей, которые будут находиться с ним", - приводит ее слова ТАСС.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Соловьев был избит ночью 21 декабря в Москве несколькими молодыми людьми, которые были позже задержаны и отправлены в СИЗО.

Он был госпитализирован в Боткинскую больницу с сотрясением мозга и другими травмами.

Спорт Фигурное катание