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21.12.2021 20:02
Рубрика: Общество

У чемпиона ОИ Соловьева диагностирована тяжелая травма головы

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

У избитого в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева зафиксированы сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Врачи оценивают состояние спортсмена как среднетяжелое. Об этом заявила менеджер фигуриста Елена Болотова.

Фото: Владимир Песня / Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"Ему будут делать повторную томографию. Точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения, сейчас врачи должны провести дополнительные процедуры", - приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что Соловьев находится в сознании. В настоящее время не до конца понятно, сколько времени ему предстоит провести в больницу.

"Неизвестно, сколько он в больнице пробудет, как пройдет реабилитация, никаких сроков по восстановлению и выписке пока нет", - сказала Болотова.

Соловьев был избит минувшей ночью в Москве.

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