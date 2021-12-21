Сидорова рассказала об избиении чемпиона ОИ Соловьева в центре Москвы

В этот день они с друзьями отмечали день рождения керлинга. Соловьев - ее молодой человек, который был в компании. Инцидент произошел на выходе из караоке. Одна из подруг Сидоровой попросила зажигалку у троих молодых людей. В ответ они стали оскорблять девушек, а вышедший Соловьев заступится за них.

"На что ребята начали еще более некультурно выражаться, в последствии один из них толкнул Дмитрия, когда он этого не ожидал, у него даже руки были в карманах в тот момент. Дима упал спиной назад, ударился о дверь заведения, эта компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки разнимали парней. Точнее Дима просто лежал, когда его били ногами", - рассказала Сидорова "Матч ТВ".

По словам Сидоровой, она стала снимать это происшествие, что вызвало новое недовольство двух молодых людей, которые снова начали его избивать.

В итоге вызвали полицию, которая прибыла на место довольно быстро.

"Мы сообщили полиции, что есть парень, который является свидетелем и мог бы помочь найти остальных парней. Он говорил, что совсем ни при чем, а телефонов своих друзей он не знает. Его попросили поехать в отделение, и этот момент те сбежавшие двое вернулись за куртками, кошельками. Когда они вернулись, то сразу начали говорить, что ни при чем, но их всех задержали и повезли в отделение", - рассказала Сидорова.