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Рубрика: Спорт

Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения

Текст: Максим Домчев
Олимпийский чемпион Сочи-2014 фигурист Дмитрий Соловьев. Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Олимпийский чемпион Сочи-2014 фигурист Дмитрий Соловьев. Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Олимпийский чемпион Сочи-2014 фигурист Дмитрий Соловьев. Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

В Москве неизвестными избит олимпийский чемпион Сочи-2014 фигурист Дмитрий Соловьев. Он находится в больнице.

Фото: Дептранс Москвы
Опубликовано видео ДТП с 13 автомобилями в Москве

Как сообщает "Матч ТВ", инцидент произошел в Москве минувшей ночью. На улице Соловьев заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. На нее пытались напасть трое мужчин. В итоге они сбили Соловьева с ног и избили ногами, а Сидорова успела вызвала полицию. Трое нападавших были задержаны правоохранительными органами.

По данным "Матч ТВ", Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы Москва.

Напомним, Дмитрий Соловьев стал чемпионом ОИ-2014 в командных соревнованиях. В танцах на льду он выступал с Екатериной Бобровой.

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