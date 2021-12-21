Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения

В Москве неизвестными избит олимпийский чемпион Сочи-2014 фигурист Дмитрий Соловьев. Он находится в больнице.

Как сообщает "Матч ТВ", инцидент произошел в Москве минувшей ночью. На улице Соловьев заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. На нее пытались напасть трое мужчин. В итоге они сбили Соловьева с ног и избили ногами, а Сидорова успела вызвала полицию. Трое нападавших были задержаны правоохранительными органами.

По данным "Матч ТВ", Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы Москва.

Напомним, Дмитрий Соловьев стал чемпионом ОИ-2014 в командных соревнованиях. В танцах на льду он выступал с Екатериной Бобровой.