Путин: Женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин

На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал последствия допуска на соревнования мужчин, сменивших пол.

Ранее в Олимпийских играх в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер из Новой Зеландии.

Путин привел такой пример, рассуждая о проблеме нетрадиционных ценностей и о новой западной этике, которую он сравнил с коронавирусом и назвал "мракобесием".

"Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще в каком-то другом виде спорта. В таком случае женский спорт перестанет существовать совсем, - раскритиковал президент. - Здравый смысл должен быть какой-то?"

"РГ" провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.