Путин про бойкот Олимпиады в Китае: Это решение ошибочное

"Им не сдержать развитие Китая. Они должны это осознать в конце концов", - сказал российский лидер. Эта страна неизбежно станет первой экономикой мира, уверен Путин.

Президент вспомнил свои беседы с одним из бывших президентов США, который сказал, что бойкоты Олимпиад в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году были большой ошибкой, в том числе со стороны США. "Вот Соединенные Штаты продолжают наступать на те же грабли", - заметил Владимир Путин.

"Спорт, как и искусство, должны объединять людей, а не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами, - считает российский лидер. - И когда спорт лишают этой основной его ценности, наносится ущерб всему международному сообществу".

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.