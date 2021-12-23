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23.12.2021 08:25
Рубрика: Спорт

В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022

Текст: Максим Домчев
Международный олимпийский комитет (МОК) выразил сожаление, что пандемия коронавируса помешала хоккеистам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принять участие в Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года.
Фото: J. Conrad Williams Jr./Newsday RM via Getty Image Фото: J. Conrad Williams Jr./Newsday RM via Getty Image
Фото: J. Conrad Williams Jr./Newsday RM via Getty Image

В среду НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ приняли решение отказаться от участия в Олимпиаде из-за того, что на это время перенесены отмененные из-за пандемии коронавируса декабрьские матчи. В лиге более ста игроков находятся на карантине, а ближайшие игры до 27 декабря - отменены.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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В МОК выразили сожаление, что COVID-19 вынудил изменить ранее принятое решение сыграть на ОИ-2022. "Мы знаем, что хоккеисты стремились участвовать в них. Мы знаем, что, пропустив Пхенчхан-2018, игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и НХЛПА. Мы разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами", - говорится в заявлении МОК.

В организации добавили, что, несмотря на это, ждут участия игроков из других сильнейших лиг мира. "Их игра в Пхенчхане в 2018 году привлекла широкую международную аудиторию и продемонстрировала захватывающий, страстный хоккей", - говорится в заявлении МОК.

Также сожаление выразил и Оргкомитет Игр-2022.

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