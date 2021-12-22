Третьяк прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил сожаление, что игроки из Национальной хоккейной лиги не смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года.
"Очень жалко, что лучшие хоккеисты не приедут, потому что это было бы большим олимпийским праздником. Олимпийская медаль - это олимпийская медаль, и, естественно, все игроки горели желанием выступить на Олимпиаде. Но жизнь так распорядилась", - приводит ТАСС слова Третьяка.
В то же время глава ФХР добавил, что теперь выступить на Играх смогут хоккеисты из Континентальной хоккейной лиги, которые могли не попасть в Пекин.
"Кто бы ни поехал, я уверен, что каждая команда будет биться в Пекине и мы увидим хороший хоккей", - сказал он.
Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым помимо игроков из НХЛ также внимательно следит за хоккеистами, выступающими в КХЛ.