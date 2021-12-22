Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине

Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги не выступят на Олимпийских играх 2022 года. Такое решение было принято из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

22 декабря было принято окончательное решение по вопросу участия хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх. Как сообщает сайт лиги, и нынешняя Олимпиада пройдет без сильнейших игроков мира.

"К сожалению, учитывая серьезные нарушения в расписании регулярного сезона НХЛ, вызванные недавними событиями, связанными с COVID-19 - 50 игр уже перенесены - участие в Олимпийских играх больше невозможно. Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, предпринятые Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и оргкомитетом Игр", - сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Также на этот счет высказался и исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Дон Фер.

"С тех пор как 17 месяцев назад было продлено коллективное соглашение, игроки НХЛ с большим нетерпением ждали возможности вновь принять участие в зимних Олимпийских играх. До самого недавнего времени мы, казалось, были на верном пути, чтобы отправиться в Пекин. К сожалению, вмешался COVID-19, вынудивший отложить десятки игр только в этом месяце. Как бы нам ни хотелось, нужно использовать олимпийский период для переноса этих игр", - приводит его слова сайт НХЛ.

Фер добавил, что игроки и болельщики разочарованы таким решением, но иначе сыграть полный сезон будет просто невозможно.

"Мы ожидаем, что игроки НХЛ вернутся на Олимпийские игры в 2026 году",- сказал он.

Ранее НХЛ отменила все матчи до 27 декабря из-за массового заболевания игроков коронавирусом.