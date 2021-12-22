Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине

Новости

Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022 18:17
Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики 18:02
Исследование: Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 17:56
Медведев раскритиковал попытки стран присвоить себе право определять повестку по климату 17:54
Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси 17:51
Названы победители конкурса РАН по популяризации науки 17:36
В Японии ввели трехдневный карантин для всех прибывающих из РФ 17:32
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года 17:29
Лавров: Генсек ООН наблюдает опасность попыток Запада доминировать в ЮНЕСКО 17:28
Видео: Для защиты курорта Домбай от снежных лавин применили 76-мм орудие 17:17
Состоялось второе заседание общественного совета при Пробирной палате 16:52
В Татарстане разрешили ночную работу магазинов до 11 января 16:49
Лукашенко рассказал о задержании нескольких человек за подготовку терактов 16:46
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу 16:40
Клишас: Комитет СФ по госстроительству поддержал проект о ковид-сертификатах 16:38
Сенаторы Беларуси приняли обращение к парламентариям ЕС 16:35
В Сочи продали самую дорогую студию почти за 117 миллионов рублей 16:35
"Спартак" запретил Рую Витории говорить о своей отставке 16:26
На Кубани в несколько раз увеличили сумму курортного сбора 16:21
В Новой Москве рейсовый автобус перевернулся в результате ДТП 16:17
Российская авиакомпания впервые выполнила рейс на биотопливе 16:16
Россия предложила помощь Турции для борьбы с террористами в Сирии 16:10
ВКС РФ уничтожили полевого командира Абу аш-Шишани в Сирии 16:02
IT-компании отказываются от участия в выставке CES 2022 15:34
В России создан первый завод по производству крупноразмерных беспилотников 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 18:22
Рубрика: Спорт

Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги не выступят на Олимпийских играх 2022 года. Такое решение было принято из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Фото: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

22 декабря было принято окончательное решение по вопросу участия хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх. Как сообщает сайт лиги, и нынешняя Олимпиада пройдет без сильнейших игроков мира.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Москве состоялась презентация олимпийской формы для Пекина-2022

"К сожалению, учитывая серьезные нарушения в расписании регулярного сезона НХЛ, вызванные недавними событиями, связанными с COVID-19 - 50 игр уже перенесены - участие в Олимпийских играх больше невозможно. Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, предпринятые Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и оргкомитетом Игр", - сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Также на этот счет высказался и исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Дон Фер.

"С тех пор как 17 месяцев назад было продлено коллективное соглашение, игроки НХЛ с большим нетерпением ждали возможности вновь принять участие в зимних Олимпийских играх. До самого недавнего времени мы, казалось, были на верном пути, чтобы отправиться в Пекин. К сожалению, вмешался COVID-19, вынудивший отложить десятки игр только в этом месяце. Как бы нам ни хотелось, нужно использовать олимпийский период для переноса этих игр", - приводит его слова сайт НХЛ.

Фер добавил, что игроки и болельщики разочарованы таким решением, но иначе сыграть полный сезон будет просто невозможно.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Кирилл Капризов побил клубный рекорд в НХЛ

"Мы ожидаем, что игроки НХЛ вернутся на Олимпийские игры в 2026 году",- сказал он.

Ранее НХЛ отменила все матчи до 27 декабря из-за массового заболевания игроков коронавирусом.

Спорт Хоккей Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине