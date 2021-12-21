Кирилл Капризов побил клубный рекорд в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов снова побил клубный рекорд.

Накануне "Миннесота" на выезде уступила "Далласу" (4:7). Но Капризов забросил шайбу, отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой матча. Таким образом, в первых 30 играх сезона россиянин набрал 36 очков (12 шайб и 24 голевые передачи). Он превзошел достижение, установленное в 2007 году Марианом Габориком (34 очка за первые 30 игр).

Кроме того, Капризов вернулся в топ-5 в бомбардирской гонке НХЛ. Лидируют хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (17+32) и Леон Драйзайтль (23+26), у которых по 49 очков. На третьем месте расположился Александр Овечкин - 47 (22+25). Четвертое место занимает Назем Кадри с 38 очками (11+27).

Отметим, что из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ чуть раньше уйдет на паузу, связанную с Рождеством, - с 23 по 26 декабря.