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21.12.2021 23:18
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона

Текст: Максим Домчев
Фото: Jose Mendez / EPA Фото: Jose Mendez / EPA
Фото: Jose Mendez / EPA

Московский "Спартак" объявил о переходе нападающего сборной Ямайки и бельгийского клуба "Шарлеруа" Шамары Николсона.

Фото: Семен Сергеев/ТАСС
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Как сообщает официальный сайт красно-белых, контракт с 24-летним ямайским футболистом подписан до 30 июня 2026 года. Ранее бельгийские СМИ сообщили о том, что сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

Свою карьеру Николсон начинал на родине в клубе "Бойз Таун". В 2017 году он подписал контракт со словенским "Домжале", откуда два года спустя он перебрался в "Шарлеруа".

192-сантиметровый нападающий в составе бельгийского клуба провел 83 матча и забил 31 мяч. В нынешнем чемпионате Бельгии - 13 голов и пять результативных передач.

В составе сборной Бельгии Николсон сыграл 29 матчей и забил 10 голов.

В новому клубу ямаец присоединится на первом январском сборе.

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