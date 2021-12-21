Полузащитник Павел Мамаев перешел из ФК "Ростов" в "Химки"

Футболист Павел Мамаев покинул ФК "Ростов" в связи с истечением срока действия контракта. 33-летний полузащитник теперь будет выступать за клуб "Химки".

"Мы благодарим Павла за время в "Ростове" и желаем удачи в дальнейшей карьере", - заявили в пресс-службе донской команды.

Напомним, в составе желто-синих Мамаев дебютировал в сезоне 2019/20 и в первой же игре забил гол в ворота своей бывшей команды - ЦСКА. За донской клуб полузащитник выступал в течении трех лет, но в 26-ти сыгранных матчах отметился всего четырьмя голами. Для сравнения: выступая за ФК "Краснодар", футболист за пять лет забил 35 мячей.