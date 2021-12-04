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04.12.2021 15:30
Рубрика: Спорт

Футбольный "Спартак" приобрел нового вратаря

Текст: Максим Домчев
Фото: ФК "Факел" / fakelfc.ru Фото: ФК "Факел" / fakelfc.ru
Фото: ФК "Факел" / fakelfc.ru

Московский "Спартак" договорился о переходе 21-летнего голкипера воронежского "Факела" Ильи Свинова.

Как сообщает сайт "Спартака", контракт с новым вратарем подписан до 31 мая 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Свинов пополнит состав команды 1 января 2022 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе "Спартака" к этому голкиперу, но с большой долей вероятности назывался вариант, что в итоге Свинов все же окажется в другом столичном клубе -"Локомотиве"

В нынешнем сезоне на счету Свинова 24 матча в первенстве ФНЛ и 11 из них он отыграл "на ноль".

В нынешнем сезоне в "Спартаке" ворота защищали Александр Максименко, которого после поражения 1:7 от "Зенита" заменил Александр Селихов.

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