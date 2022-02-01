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Рубрика: Спорт

Гринвуд повторно арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийства

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Rui Vieira Фото: AP Photo/Rui Vieira
Фото: AP Photo/Rui Vieira

Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд повторно арестован. К обвинениям в изнасиловании и избиении девушки добавилось еще одно - в угрозе убийством.

Фото: Getty Images
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Во вторник стало известно, что полиция Большого Манчестера продлила арест игрока "МЮ" Мэйсона Гринвуда до 2 февраля. 30 января он был задержан после того, как его девушка Хэрриет Робсон разместила в Instagram фотографии окровавленного лица и синяков на разных частях тела. Полиция сообщила о задержании 20-летнего мужчины, не называя его личность.

Как сообщает ESPN, во вторник полиция опубликовала заявление, к котором сообщило о продлении ареста Гринвуда для дополнительного допроса.

"Детективам было предоставлено дополнительное время для беседы с 20-летним мужчиной, который был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину. После проведенного расследования он был арестован по подозрению в сексуальном насилии и угрозах убийством", - заявили в полиции.

"Манчестер Юнайтед" опубликовал заявление во вторник, в котором говорилось о том, что клуб решительно осуждает любое насилие, а Гринвуд пока отстранен от тренировок.

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