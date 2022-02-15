Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Детройт"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" набрал три очка.
Фото: AP Photo/Stacy Bengs
"Миннесота" принимала "Детройт" и добилась уверенной победы - 7:4.Счет в матче открыли хоккеисты "Ред Уингз" - на второй минуте отличился Дилан Ларкин. Вскоре Густав Линдстрем увеличил преимущество "Детройта". Но до перерыва гости свое преимущество растеряли - Мэтт Болди оформил дубль - 2:2.
Во втором периоде Кирилл Капризов вывел свою команду вперед, забросив 21-ю в сезоне шайбу.
KIRILL 👏 THE 👏 THRILL 👏 pic.twitter.com/qacgMHe8Y1— NHL (@NHL) February 15, 2022
Порыв партнера поддержал Болди, вскоре оформивший хет-трик.
В заключительном периоде команды забросили еще пять шайб. Капризов принял участие в двух голах - сначала ассистировал Йоэлю Эрикссону Эку, а затем отличился уже сам. Всего на счету россиянина - 57 очков в этом сезоне.