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15.02.2022 07:10
Рубрика: Спорт

Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Детройт"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" набрал три очка.
Фото: AP Photo/Stacy Bengs Фото: AP Photo/Stacy Bengs
Фото: AP Photo/Stacy Bengs

"Миннесота" принимала "Детройт" и добилась уверенной победы - 7:4.Счет в матче открыли хоккеисты "Ред Уингз" - на второй минуте отличился Дилан Ларкин. Вскоре Густав Линдстрем увеличил преимущество "Детройта". Но до перерыва гости свое преимущество растеряли - Мэтт Болди оформил дубль - 2:2.

Во втором периоде Кирилл Капризов вывел свою команду вперед, забросив 21-ю в сезоне шайбу.

Порыв партнера поддержал Болди, вскоре оформивший хет-трик.

В заключительном периоде команды забросили еще пять шайб. Капризов принял участие в двух голах - сначала ассистировал Йоэлю Эрикссону Эку, а затем отличился уже сам. Всего на счету россиянина - 57 очков в этом сезоне.

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